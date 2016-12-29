2016 12 29 09:20:05

У Полтаві відбудуться Ігри героїв війни “Сила Нації “

21 січня о 14.00 у спортзалі ПУЕТ відбудуться змагання з кросфіту Ігри героїв війни “Сила Нації”. Про це повідомляють на сайті “Полтавщина туристична”.



Учасники АТО з усієї України, які внаслідок важкого поранення втратили ту чи іншу кінцівку, приїдуть до Полтави і візьмуть участь у показових змаганнях з кросфіту. Як повідомляють на сайті, мета даного заходу – соціалізація бійців та матеріальна допомога учасникам змагань.

Довідка: Кросфіт (з англ. CrossFit) — брендована методика фітнесу, створена Ґреґом Ґласманом. Тренування з кросфіту є одночасно і філософією фізичних вправ, і змагальним видом спорту. До тренувань з кросфіту входять елементи високоінтенсивного інтервального тренування, важкої атлетики, пліометрики, пауерліфтингу, гімнастики, гирьового спорту, зарядки, стронґмену та інші вправи.