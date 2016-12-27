У Полтаві розводять екзотичних курей

У Полтавському еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді є колекція декоративних курей. Всього 26 півників та курочок. В екоцентрі 6 порід. Серед них:Фенікс, Кохінхіни, Пухові, Бентамкита, Кучеряві та інші.
«Для цих птахів характерно, що вони гарні квочки. Декоративних курей розводять для краси. Наприклад, пухові кури, виведені так, що в них покривне пір’я майже відсутнє. Це китайські кури, вони найцінніші серед курей, через те, що в їх шкірі переважає синій колір», – сказала, завідувачка відділом сільського господарства Марія Валюх.
Ще декоративні кури цікаві тим, що наприклад, у півнів породи Фенікс хвіст може вирости на 1,5 м.
За словами Марії Валюх, відвідувачі екоцентру з захоплення спостерігають за курми. Для них незвично, що цих птахів можуть вирощувати для краси.
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