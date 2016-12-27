У Полтаві поліція проводить рейди ялинковими базарами
У Полтаві поліція розпочала рейд з околиці Центрального ринку. Тут найчастіше здійснюють торгівлю з рук в невстановленому місці. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
За словами начальника Управління превентивної діяльності ГУНП Полтавщини Віталія Ботвини, напередодні новорічних свят поліція зосереджує особливу увагу на викриття фактів перевезення незаконно вирубаних хвойних насаджень, затримання та притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушень, а також недопущення реалізації ялинок без чіпів.
У ході рейду знайшли продавців, які здійснювали реалізацію ялинок в невстановленому місці, Дільничним офіцером були складені адміністративні протоколи за статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення – торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами.
Робота полтавської поліції по перевірці ялинкових базарів триватиме до 31 грудня.
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