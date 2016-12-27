2016 12 27 11:44:30

У Полтаві поліцейські перевіряють повідомлення про замінування приміщення нафтогазовидобувного управління



На лінію «102» надійшло повідомлення від працівника нафтогазовидобувного управління по вулиці Монастирській. Чоловік повідомив, що йому на телефон зателефонував невідомий та сказав, що будівлю заміновано. Про це повідомляють на сайті ГУ НП в Полтавській області.



На місці події працюють фахівці-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших рятувальних служб. Проведено евакуацію громадян, спеціалісти обстежують приміщення та прилеглу територію. Також проводяться заходи для встановлення особи, яка повідомила про замінування.