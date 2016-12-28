Полтавці підтримали пісенний “вокзальний флешмоб”, виконавши українську народну пісню
Вчора на Київському вокзалі Полтави близько півсотні людей виконали українську народну пісню “Ой чий там кінь стоїть”. Про це повідомляє “Лтава”.
Охочі містяни привітали цією піснею один одного з Новим роком. Зібралися, аби створити у Полтаві святковий настрій, пише “Лтава”.
Пісенний вокзальний флешмоб стартував близько з місяць тому, його провели в різних містах України, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі, Херсоні та Запоріжжі. У Полтаві акцію організувала редакція газети «Полтавський вісник» за підтримки студії народної творчості «Коза-Дереза».
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