2016 12 28 11:34:47

У Полтаві підбили підсумки реалізації проекту “Забезпечення стійкості соціальних послуг для уразливих до ВІЛ груп” у 2016-ому



У Полтаві відбулася фінальна робоча зустріч керівників регіональних неурядових організацій щодо проекту “Забезпечення стійкості соціальних послуг для уразливих до ВІЛ груп”. Учасники підбили підсумки діяльності протягом 2016 року та обговорили напрямки роботи у 2017-ому.

“Ми дуже багато працювали в напрямку соціального замовлення: спілкувалися із обласною владою, переймали досвід тих організацій, які вже змогли досягти гарних результатів. Зараз влада готова фінансувати соціальне замовлення, шляхом створення комунального закладу. На нашій базі будуть отримувати допомогу жінки, які звільнилися із місць позбавлення волі та постраждалі від насильства та торгівлі людьми”, – розповіла керівник Центра соціальної адаптації “Дом на полпути” Наталія Мацик.



“Завершився другий рік реалізації проекту “Забезпечення стійкості соціальних послуг для уразливих до ВІЛ груп”. Цього разу ми здійснювали супровід 10 організацій, які у себе на місцях реалізовували успішні кейси, тим самим забезпечуючи стійкість послуг для своїх клієнтів”, – додав заступник виконавчого директора БО “Світло надії” Роман Дрозд.

Загалом, на робочу зустріч завітали представники БФ “Благо”, БО “Клуб “Майбутнє”, ВБО “Конвіктус”, Криворізького, Тернопільського, Запорізького відділень БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», а також залучені експерти із ГО “Від серця до серця” та ГО “Клуб Шанс”.