2016 12 26 23:32:16

У Полтаві обрали красуню року





Конкурс «Снігова королева» відбувся в Полтаві. Серед найвродливіших дівчат обирали красуню року.

Попри те, що в дівчат була лише одна репетиція, всі впоралися з усіма завданнями. Переможницею стала студентка ПНПУ ім. В.Г.Короленка Пилипенко Марина.

«Я рада цій перемозі, емоції перевершують. Дуже щаслива, не очікувала, але дуже радію, – сказала Марина Пилипенко.

Крім цього на святі «Снігова королева» на відвідувачів чекало лазерне шоу, виступ живих барабанів та балету «Алекс». Фото з казковими героями й святкове пакування подарунків.