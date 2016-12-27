У Полтаві діти з інвалідністю влаштували новорічне свято свято та показали виставу-казку (ФОТО)
У Полтавському міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей-інвалідів влаштували новорічне свято та показали виставу-казку “Снігова королева”. На святкування завітала секретар міської ради Оксана Деркач, повідомили у Полтавській міській раді.
Директор центру Людмила Лисенко розповідає, що діти готувались відповідально, багато чого у виставі придумали самі: “Сьогодні подарунок для наших гостей зробили наші вихованці. Вони з нетерпінням чекали цього дня. Дещо для такого чудового дійства придумали самі, а реалізувати усе їм допомогли наші досвідчені викладачі. Усіх-усіх персонажів казки грає малеча – і це найбільша особливість вистави”.
Під час концерту-вистави дітки розповідали вірші, танцювали, співали пісень.
Усі дітки центру отримали солодкі подарунки від Ради підприємців міста Полтава.
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