2016 12 27 10:03:51

У Полтаві діти з інвалідністю влаштували новорічне свято свято та показали виставу-казку (ФОТО)



У Полтавському міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей-інвалідів влаштували новорічне свято та показали виставу-казку “Снігова королева”. На святкування завітала секретар міської ради Оксана Деркач, повідомили у Полтавській міській раді.

Директор центру Людмила Лисенко розповідає, що діти готувались відповідально, багато чого у виставі придумали самі: “Сьогодні подарунок для наших гостей зробили наші вихованці. Вони з нетерпінням чекали цього дня. Дещо для такого чудового дійства придумали самі, а реалізувати усе їм допомогли наші досвідчені викладачі. Усіх-усіх персонажів казки грає малеча – і це найбільша особливість вистави”.

Під час концерту-вистави дітки розповідали вірші, танцювали, співали пісень.

Усі дітки центру отримали солодкі подарунки від Ради підприємців міста Полтава.