У Полтаві діти пільгових категорій отримали подарунки до Нового року
Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді продовжує передноворічні привітання дітей пільгових категорій та їхніх родин.
Працівники і волонтери центру із новорічними привітаннями та подарунками завітали до трьох прийомних сімей, у яких виховуються п’ятеро дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Також цього дня новорічні привітання від соціальної служби отримали і десятеро діток, які проживають у дитячому будинку сімейного типу.
Напередодні чудового свята соціальні працівники подбали і про солодкі подарунки для малечі, і про різнокольрові кульки. Напередодні новорічних свят у кожну прийомну родину завітали Дід Мороз та Снігуронька.
Діти із задоволенням розповідали гостям про свої успіхи та досягнення у минулому році, навіть поділилися мріями та сподіваннями на наступний рік.
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