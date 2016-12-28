2016 12 28 12:01:04

У Полтаві діти пільгових категорій отримали подарунки до Нового року

Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді продовжує передноворічні привітання дітей пільгових категорій та їхніх родин.



Працівники і волонтери центру із новорічними привітаннями та подарунками завітали до трьох прийомних сімей, у яких виховуються п’ятеро дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Також цього дня новорічні привітання від соціальної служби отримали і десятеро діток, які проживають у дитячому будинку сімейного типу.

Напередодні чудового свята соціальні працівники подбали і про солодкі подарунки для малечі, і про різнокольрові кульки. Напередодні новорічних свят у кожну прийомну родину завітали Дід Мороз та Снігуронька.

Діти із задоволенням розповідали гостям про свої успіхи та досягнення у минулому році, навіть поділилися мріями та сподіваннями на наступний рік.

