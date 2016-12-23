У Полтаві чоловік розбещував 9-річну дівчинку. Запобіжний захід – домашній арешт
До поліції звернулися батьки 9-річної дівчинки. Вони повідомили, що чоловік домагався їх дитини, розбещував малолітню. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Відомості про подію слідчим поліції, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 156 Кримінального кодексу України (розбещення малолітньої). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 8-ми років.
Особі оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Прокуратура та поліція звернулася до суду із клопотанням про вжиття відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Однак суддя відхилив клопотання органів досудового розслідування і призначив підозрюваному інших запобіжний захід – домашній арешт.
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