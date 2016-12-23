2016 12 23 10:03:59

У Полтаві чоловік розбещував 9-річну дівчинку. Запобіжний захід – домашній арешт

До поліції звернулися батьки 9-річної дівчинки. Вони повідомили, що чоловік домагався їх дитини, розбещував малолітню. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Відомості про подію слідчим поліції, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 156 Кримінального кодексу України (розбещення малолітньої). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 8-ми років.

Особі оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Прокуратура та поліція звернулася до суду із клопотанням про вжиття відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Однак суддя відхилив клопотання органів досудового розслідування і призначив підозрюваному інших запобіжний захід – домашній арешт.

На рішення суду готується апеляція.