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Анонс, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2016 12 29 11:13:45

У перший день Нового року кременчужани хочуть встановити рекорд (план заходів)

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У перший день Нового 2017 року на сцені, встановленої на  площі Перемоги поблизу Головної ялинки Кременчука, кременчужани мають встановити новий рекорд з Mannequin Challenge. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Починаючи з  1 години на сцені буде організовано цікаву святково-розважальну програму з Новорічними розвагами. О 2 годині на кременчужан чекатимуть Новорічні привітання від Діда Мороза та Снігуроньки. Триватиме міське святкування  до 5 години ранку.
У перший день Нового 2017 Року з 13.00 до 16.00 год.  пасажирів кременчуцьких тролейбусів вітатимуть Дід Мороза і Снігуронька.
1 січня святкові заходи на площі Перемоги розпочнуться з 14.00 розважальною  програмою колективу «ДЖЕМ-КЛУБ». Із 15.00 год.  на великій святковій сцені виступатимуть артисти Театру «Мультяшки», 16.00 – на учасників загальноміських гулянь чекатимуть вітання Діда Мороза і Снігуроньки, 16.15 – концерт колективу «Берегиня», 16.40 – шоу-групи «Люстерко», 17.10 – святковий новорічний концерт гурту «Молодість», 18.00 – виступ групи «Блек Джек», 19.00 – виступ групи «Бен Джойс».
 
2 січня – вітання Діда Мороза та Сні гуньки в комунальному транспорті розпочнуться з 11.00 год. Увечері, починаючи з 18.00 год., на головній Новорічній сцені Кременчука розпочнеться виступ групи Артема Радіонова. О 19.00 год.  естафета творчих привітань буде передана  групі «Апостол».
 
1 і 2 січня кременчужани зможуть безоплатно користуватися послугами комунального транспорту – тролейбусів. З1 грудня кременчуцький електротранспорт  працюватиме до 24.00 години, а 1 січня він розпочне свою роботу  з 5 години ранку.  
 
 
 

 

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