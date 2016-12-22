2016 12 22 18:55:40

У новоствореній Решетилівській громаді з’явилася сучасна автостанція

22 грудня в селищі Решетилівка відбулося урочисте відкриття оновленої автостанції.

На подію завітав голова обласної ради Олександр Біленький, перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький, заступник начальника управління інфраструктури та туризму Полтавської ОДА Сергій Марчишинець.

Керівник ТДВ «Полтаваавтотранс» Сергій Бутко розповів, що ремонт вдалося виконати протягом п’яти місяців.

Раніше тут було старе приміщення – павільйон із метала і скла, якому 47 років. Він повністю згнив, під фундамент потекла вода, він руйнувався, ̶ розповів Сергій Бутко. – Ми укріпили фундамент, уклали його піноблоками, зверху – знову пінопластом, а потім короїдом зашили. Всередині обклали приміщення кахлями.

Також в ході ремонтних робіт перекрили дах автостанції. На всі роботи ТДВ «Полтаваавтотранс» витратило 800 тисяч гривень. В планах залишається ремонт сходів та території автостанції. Ці роботи планують розпочати вже з весни. Загальна сума ремонтних робіт складе 1 мільйон гривень.

Оглянувши світле, оновлене приміщення автостанції, Андрій Пісоцький зазначив:

Ми створюємо нові зручні пасажирські маршрути для жителів Полтавської області. А «Полтаваавтотранс» дбає про комфортні умови для пасажирів. Сьогодні ми переконалися в тому, наскільки підприємство дбає про жителів області. На цій автостанції створено всі умови для комфортного розміщення людей, підібраний відповідальний і ввічливий персонал. Тому ми маємо бути вдячні підприємству за турботу про пасажирів, за комфорт, який воно створює для жителів Полтавщини.

Андрій Анатолійович також поспілкувався з пасажирами, запитав чи задоволені вони послугами перевізників. Люди дуже задоволені створеними умовами. Говорять, що після ремонту автостанції, навіть водії автобусів стали поводитися з пасажирами чемніше.