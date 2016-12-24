2016 12 24 12:51:51

Сьогодні відзначається найбільше свято християнського світу — Католицьке Різдво. Його святкує увесь католицький світ, а також протестанти і деякі православні церкви.

Якщо для православних християн набільше свято Христового Воскресіння чи Пасхи, то для католиків Святом свят є саме Різдво.

Головне різдвяне богослужіння за традицією проходить у Віфлеємі, де за переказами народився Ісус Христос, пише Укрінформ.

Нині через відмінності в юліанському і григоріанському календарях католики, протестанти та деякі православні конфесії святкують Різдво в ніч з 24 на 25 грудня.

А Єрусалимська, Грузинська, Українська (православна і греко-католицька), Сербська і Російська православні церкви, а також старообрядці святкують Різдво Христове 7 січня, що відповідає 25 грудня за юліанським календарем.

Вірменська церква, за давнім звичаєм, святкує народження Христа 6 січня.

Різдво Христове – одне з найважливіших християнських свят, державне свято в більш ніж 100 країнах світу.

Святкування католицького Різдва відбувається не один день: існує ще п’ятиденне Католицьке Різдво передсвяття і шестиденне післясвяття. Самі ж різдвяні богослужіння здійснюють тричі: опівночі, зі сходом сонця і вдень.