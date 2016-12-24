Сьогодні відзначається найбільше свято християнського світу — Католицьке Різдво. Його святкує увесь католицький світ, а також протестанти і деякі православні церкви.
Якщо для православних християн набільше свято Христового Воскресіння чи Пасхи, то для католиків Святом свят є саме Різдво.
Головне різдвяне богослужіння за традицією проходить у Віфлеємі, де за переказами народився Ісус Христос, пише Укрінформ.
Нині через відмінності в юліанському і григоріанському календарях католики, протестанти та деякі православні конфесії святкують Різдво в ніч з 24 на 25 грудня.
А Єрусалимська, Грузинська, Українська (православна і греко-католицька), Сербська і Російська православні церкви, а також старообрядці святкують Різдво Христове 7 січня, що відповідає 25 грудня за юліанським календарем.
Вірменська церква, за давнім звичаєм, святкує народження Христа 6 січня.
Різдво Христове – одне з найважливіших християнських свят, державне свято в більш ніж 100 країнах світу.
Святкування католицького Різдва відбувається не один день: існує ще п’ятиденне Католицьке Різдво передсвяття і шестиденне післясвяття. Самі ж різдвяні богослужіння здійснюють тричі: опівночі, зі сходом сонця і вдень.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+