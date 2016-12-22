У Миргороді затвердили бюджет на 2017 рік

Основний фінансовий документ міста на 2017 затвердили депутати на другому сесійному засіданні сьогодні. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

За інформацією начальника фінансового управління Сергія Скляра, доходна частина бюджету складає 341 896,7 тис. грн., видаткова – 341 115,3 тис. грн., резервний фонд міського бюджету – 572,3 тис. грн. У переліку видатків з міського бюджету також затвердили кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 38 174,4 тис. грн., та перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою.

Коментуючи показники бюджету на наступний рік, міський голова Сергій Соломаха назвав документ збалансованим. Очільник міста нагадав, що відповідно до Бюджетного Кодексу, протягом 2017 року відбуватиметься перерозподіл видатків відповідно до потреб кожної галузі життєдіяльності міста.

Серед інших 37 питань порядку денного крайнього засідання у поточному році було схвалено виконання програми економічного і соціального розвитку у 2016 році та затверджено Програму на 2017 рік, Програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017-2019 роки, а також низку цільових галузевих програм.