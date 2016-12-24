2016 12 24 21:00:58

Льотчик-ас Олександр Оксанченко став переможцем в номінації «Відкриття року» XVII загальноміського відкритого рейтингу популярності «Людина року-2016».

Урочиста церемонія нагородження переможців відбулась в Палаці культури Миргорода.

Про це повідомила офіцер-прес-секретар 831-ї бригади тактичної авіації Світлана Борисова.

Маючи за плечима роки вислуги та чималу кількість годин нальотів, цьогоріч льотчик став справжньою зіркою міжнародних авіаційних показів в Європі: Данія, Румунія, Чехія, Словаччина, Мальта.

Продемонстрував найкращі результати серед льотчиків-пілотажників на бойових літаках, за що отримав нагороди від командувачів Повітряних Сил іноземних держав.

Демонструючи свою майстерність, Олександр Оксанченко гідно представив Україну на міжнародному рівні, а про миргородського повітряного аса заговорила світова спільнота.

– Я щиро вдячний за визнання. Хочу подякувати всьому особовому складу 831-ї бригади тактичної авіації, який забезпечує недоторканість повітряних кордонів країни. Це наша спільна нагорода, – сказав Олександр Оксанченко.