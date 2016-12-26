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Полтавщина, Суспільство



2016 12 26 14:46:57

У Миргороді відбулась церемонія нагородження “Людина року 2016”

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У Миргороді нагородили переможців загальноміського рейтингу популярності “Людина року 2016”, повідомили у міській раді.

Переможців урочисто вітали на сцені ПК курорту “Миргород” міський голова Сергій Соломаха.

Почесні відзнаки цьогоріч вручали у 16-х номінаціях:

  1. Підприємство року – ПРАТ “Полтавське ХПП”.
  2. Професіонал року – Хавер Юрій Олександрович, лікар-хірург Миргородської ЦРЛ, учасник бойових дій в зоні АТО.
  3. Лідер малого та середнього бізнесу – Пащенко Любов Олексіївна, ПП, керівник магазину “Все для Вас”.
  4. Працівник сфери обслуговування – Прокопенко Олена Василівна, шеф-кухар їдальні ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.П.Мирного.
  5. Працівник медичної сфери – Пархоменко Іван Михайлович, лікар-онколог Миргородської ЦРЛ.
  6. Працівник курортно-оздоровчої сфери – Гавриленко Валентина Іванівна, заступник головного лікаря по медичній частині відділення ПрАТ “Миргородкурорт”-“СКК “Миргород”-“Санаторій “Березовий гай”.
  7. Освітянин року – Чижевська Ірина Володимирівна, вчитель гімназії ім.Т.Г.Шевченка
  8. Учень року- Коваленко Анастасія Юріївна, випускниця Миргородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5.
  9. Талант року – Юрій В’язінько, учень дитячої музичної школи ім.А.П.Коломійця по класу гітари.
  10. Спортсмен року, тренер року – Шавгаров Ілля Юрійович, вихованець ДЮСШ.
  11. Творча особистість року – Троцак Михайло Леонтійович, хормейстер відділення філії Товариства-СКК “Миргород”-“Палац культури”.
  12. Досягнення року – Оркестр народних інструментів викладачів Миргородської дитячої музичної школи ім. А.П. Коломійця.
  13. Активна громадська діяльність – Малуха Юрій Михайлович, в.о директора ТДВ “Миргородський хлібозавод”.
  14. Відкриття року – Оксанченко Олександр Якович, заступник командира військової частини А1356 з льотної підготовки, полковник.
  15. Родина року – Родина Квітки Володимира Михайловича та Квітки Анастасії Володимирівни (виховують двох дітей і двох внуків).
  16. Премія ім. Антона Шевченка – Гамирін Володимир Іванович, професійний художник та кераміст, співзасновник та член МОГ “Творчість”.

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