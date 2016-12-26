У Миргороді відбулась церемонія нагородження “Людина року 2016”

Професіонал року – Хавер Юрій Олександрович, лікар-хірург Миргородської ЦРЛ, учасник бойових дій в зоні АТО.

Лідер малого та середнього бізнесу – Пащенко Любов Олексіївна, ПП, керівник магазину “Все для Вас”.

Талант року – Юрій В’язінько, учень дитячої музичної школи ім.А.П.Коломійця по класу гітари.

Спортсмен року, тренер року – Шавгаров Ілля Юрійович, вихованець ДЮСШ.

Відкриття року – Оксанченко Олександр Якович, заступник командира військової частини А1356 з льотної підготовки, полковник.

Родина року – Родина Квітки Володимира Михайловича та Квітки Анастасії Володимирівни (виховують двох дітей і двох внуків).