У Миргороді триває ремонт стадіону “Старт”

Покрівлю над стадіоном «Старт» оперативно ремонтують, повідомили у Миргородській міській раді.
Роботи з реконструкції даху підтрибунного приміщення головної спортивної бази міста виконують завдяки клопотанню народного депутата Олега Кулініча, розповів завідувач спорткомплексом Юрій Маклак. Кошти державної субвенції 1 мільйон 300 тисяч гривень, що отримало місто треба освоїти вже до кінця поточного року.
Наявність сучасної, а головне надійної покрівлі, що не протікає та є енергоефективною, дасть можливість вже найближчим часом проводити роботи по капітальному ремонту підтрибунних приміщень. Крім того, за кошти державної субвенції планують замінити двері та вікна, модернізувати систему теплопостачання.
Аби перетворити стадіон «Старт» на справді комфортне місце для тренувань та проведення спортивних змагань, у 2017-ому на його ремонт будуть залучені додаткові кошти з міського та державного бюджетів.
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