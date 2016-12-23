2016 12 23 09:38:01

У Миргороді горіла багатоповерхівка, причини встановлюють

У Миргороді виникла пожежа в багатоповерхівці. Причини пожежі нині встановлюють, повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

В електрощитовій 9-ти поверхового житлового будинку по вулиці Гоголя м. Миргород виникла пожежа. Вогнеборці локалізували пожежу об 12:35, ліквідували – о 12:45.

Вогнем було знищено електропроводку, пошкоджено 2 електролічильники. Рятувальники не допустили розповсюдження полум’я на сусідні 4 квартири.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.