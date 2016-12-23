У Міноборони підтвердили значні втрати серед українських військових в боях на Світлодарській дузі

“З 18 грудня і по сьогодні на цій ділянці фронту загинули 8 наших військовослужбовців”,– зазначив Андрій Лисенко.

Він уточнив інформацію про українських воїнів, що потравили в полон бойовиків.

“18 грудня один наш боєць був поранений і потрапив у полон. Більше немає військових, які потрапили в полон. Це по інформації командирів підрозділів, які тримають оборону на цій ділянці фронту”, – наголосив речник Міноборони.