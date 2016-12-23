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Суспільство, Україна



2016 12 23 13:37:40

У Міноборони підтвердили значні втрати серед українських військових в боях на Світлодарській дузі

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У Міноборони підтвердили значні втрати серед українських військових в боях в районі Світлодарської дуги. За даними штабу, починаючи з неділі в цьому районі загинуло 8 українських військовослужбовців. Про це під час брифінгу повідомив  речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

“З 18 грудня і по сьогодні на цій ділянці фронту загинули 8 наших військовослужбовців”,– зазначив Андрій Лисенко.

Він уточнив інформацію про українських воїнів, що потравили в полон бойовиків.

“18 грудня один наш боєць був поранений і потрапив у полон. Більше немає військових, які потрапили в полон. Це по інформації командирів підрозділів, які тримають оборону на цій ділянці фронту”, – наголосив речник Міноборони.

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