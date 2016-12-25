2016 12 25 12:29:04

У місті Лубни правоохоронці припинили діяльність нелегального грального закладу. Про це повідомили у ГУ Нацоліції Полтавської області.

За інформацією оперативних співробітників та працівників прокуратури, у приміщенні могли функціонувати зали гральних автоматів під виглядом Інтернет-кафе, або ж державної грошової лотереї. В ході обшуку правоохоронці вилучили 15 системних блоків та різного роду документацію.

За фактом діяльності закладу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України та триває слідство.