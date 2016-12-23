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Полтавщина, Суспільство



2016 12 23 11:36:55

У Лубнах влаштували новорічне свято для дітей-сиріт (ФОТО)

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Справжні казкові герої завітали до затишної зали дитячої музичної школи, аби привітати малечу з прийдешніми новорічними святами.  Про організацію заходу для дітей подбав міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету, служба у справах дітей. Про це повідомили у Лубенській міській раді.

Розважальну програму підготували працівники міського Будинку культури, талановиті вихованці музичної школи – учасники вокальних та хореографічних колективів.

Перед початком дійства директор міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Віктор Цимбал та начальник служби у справах дітей Тетяна Башлій  привітали з прийдешніми святами особливу категорію  глядачів, присутніх у залі –  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Багато позитивних емоцій викликала у дітвори театралізовано-розважальна програма. Хлопчики та дівчатка охоче брали участь у конкурсах та іграх, були активними учасниками захопливої театралізовано-розважальна новорічна програми, яка вдалась.

Наостанок малеча отримала подарунки від Діда Мороза та Снігуроньки (частину з яких надало міське управління освіти, загальноосвітні заклади).

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