2016 12 28 14:09:16

У Лубнах багатодітним родинам вручили продуктові набори до новорічних свят

Подарунки до новорічних свят отримали багатодітні родини та сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах. Привітали їх з новорічними та різдвяними святами міський голова Олександр Грицаєнко, начальники соціальних служб виконкому та представники ПОБО «Спілка самаритян». Про це повідомили у Лубенській міській раді.

У залі виконкому зібралося 28 родин, де виховується 5 і більше дітей та ті, що опинилися у складних життєвих обставинах. Усіх їх з новорічними та різдвяними святами привітав міський голова Олександр Грицаєнко, начальник служби у справах дітей Тетяна Башлій, начальник відділу сім’ї, молоді та спорту Світлана Скиба, директор міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Віктор Цимбал.

Дітлахи та їхні батьки отримали від влади Лубен та ПОБО «Спілки самаритян» 51 продуктовий набір з усім необхідним до святкового столу. Кожен подарунковий набір – на суму близько 300 гривень.

Як говорять самі дорослі, це досить суттєва допомога для сімейного бюджету, а можливим це стало завдяки співпраці влади, соціальних служб виконкому міської ради та «Спілки самаритян», які діють у рамках програми «Партнерство заради дітей».

Дітлахи, яких було близько 100, теж отримали солодкі подарунки.