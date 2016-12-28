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Полтавщина, Суспільство



2016 12 28 14:09:16

У Лубнах багатодітним родинам вручили продуктові набори до новорічних свят

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Подарунки до новорічних свят отримали багатодітні родини та сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах. Привітали їх з новорічними та різдвяними святами міський голова Олександр Грицаєнко, начальники соціальних служб виконкому та представники ПОБО «Спілка самаритян». Про це повідомили у Лубенській міській раді.

 У залі виконкому зібралося 28 родин, де виховується 5 і більше дітей та ті, що опинилися у складних життєвих обставинах. Усіх їх з новорічними та різдвяними святами привітав міський голова Олександр Грицаєнко, начальник служби у справах дітей Тетяна Башлій, начальник відділу сім’ї, молоді та спорту Світлана Скиба, директор міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Віктор Цимбал.

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Дітлахи  та їхні батьки отримали від влади Лубен та ПОБО «Спілки самаритян» 51 продуктовий набір з усім необхідним до святкового столу. Кожен подарунковий набір – на суму близько 300 гривень.

Як говорять самі дорослі, це досить суттєва допомога для сімейного бюджету, а можливим це стало завдяки співпраці влади, соціальних служб виконкому міської ради та «Спілки самаритян», які діють у рамках програми «Партнерство заради дітей».

Дітлахи, яких було близько 100, теж отримали солодкі подарунки.

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