2016 12 30 17:52:38

У Лохвиці встановлять контейнери європейського зразка

З наступного року в місті запрацює новий проект «Контейнер в кожен двір».

Про це повідомив Лохвицький міський голова Віктор Радько.

«Це вже не перший проект, який ми втілюємо в місті. Кожен двір отримає контейнер євро зразка, а в дворах багатоповерхівок встановимо спеціальні майданчики», – сказав Віктор Радько.

Всього планують закупити 1,5 тис. контейнерів. Проект планують втілювати завдяки міжмуніципальному співробітництву.