2016 12 30 11:33:35

У Лохвиці водій насмерть збив жінку

У Лохвиці внаслідок ДТП загинула жінка. Автопригода сталася 29 грудня, близько 16 годин по вулиці Героїв України у місті Лохвиця. Про це повідомляють на сайті ГУ НП в Полтавській області.

Автомобіль «Мітцубісі Паджеро Спорт», під керуванням 37-річного мешканця Лохвицького району, здійснив наїзд на 70-річну місцеву мешканку, яка раптово вийшла на проїзну частину дороги.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримала тілесні ушкодження від яких померла на місці події.

Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.