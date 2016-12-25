2016 12 25 15:55:47

У Києві вже тиждень розшукають молоду дівчину, 1996 року народження. Вона збиралася поїхати у Гребінку Полтавської області.

Якщо вам щось відомо про її місцезнаходження, прохання повідомити її чоловіка – (073) 154-66-95

Як написали в “Київ Оперативний” на сторінці в Facebook, Рудченко Алла Русланівна пропала 15 грудня, мала поїхати з залізничного вокзалу у Гребінку (Полтавська область).

Проте додому не приїхала. На зв’язок не виходить.

Працювала на Володимирському ринку.