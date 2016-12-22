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Медицина, Полтавщина, Суспільство



2016 12 22 16:32:07

У Кременчуцькому обласному шкірно-венерологічному диспансері новий головлікар

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20 грудня відбулося засідання конкурсної комісії щодо проведення другого етапу конкурсу – заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на заміщення вакантної посади головного лікаря Кременчуцького обласного шкірно-венерологічного диспансеру.

Як повідомляють у Полтавській обласній раді, переможцем конкурсу визнали Олену Іванівну Нужнову.

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