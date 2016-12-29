2016 12 29 09:14:28

У Кременчуцькій виховній колонії провели поетичну годину « Слово із серця»

До вихованців Кременчуцької виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області завітали представники Кременчуцького поетичного клубу «Цвіт калини»: керівник Ігор Герасименко та Людмила Снітко.

На зустріч із гостями зібралися хлопці, які небайдужі до поетичного слова та, іноді, долучаються до написання авторських віршів.

Поети прочитали підліткам багато, як власних віршів, так і познайомили з мистецтвом членів поетичного клубу. Для юнаків прозвучали вірші про Новорічні свята, про життя і дітей, про надії і сподівання, про природу і Україну, про батьків та самопізнання. Із цікавістю вихованці прослухали поетичні твори: «У Різдво Христове», «Встреча почти четверть века спустя», «Подорож Україною», «Україна дарована Богом», «У лелечий край» та інші.

В теплій, невимушеній атмосфері хлопці поспілкувалися із гостями, поцікавились, як письменники розпочинали свою творчу діяльність. Звідки черпають натхнення на написання неймовірно душевних, цікавих, неповторних та змістовних віршів. Деякі з юнаків поділилися і власними надбаннями та зачитали свої вірші.