2016 12 27 15:07:13

У Кременчуцькій виховній колонії працює Майстерня Діда Мороза

Напередодні Новорічних та Різдвяних свят у Кременчуцькій виховній колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області триває робота у Майстерні Діда Мороза.



Керівники гуртків «Творчість» вчитель математики Тетяна Пустовіт, «Чарівні намистинки» вчитель української мови Світлана Голєшева, та «Розмаїття» директор школи Клавдія Скоробагатько провели майстер-клас серед юнаків «Краса новорічної сніжинки».

Хлопці захопилися різанням сніжинок і прикрасили новорічними гірляндами спальні, їдальню та приміщення школи. Навчилися виготовляти в техніці паперової пластики та орігамі кілька видів многогранників, котрими прикрасили ялинки у відділеннях.



Серед вихованців провели віртуальну подорож по сайту «Країна майстрів», навчили юнаків черпати ідеї з інтернет-ресурсі в. Підлітки захопилися виготовленням різдвяних вінків із різних природних матеріалів.

Один з перших таких вінків відправили у Київ на конкурс «Різдвяні візерунки» благодійного фонду «Інше життя», котрий, як стало відомо, передали в дитячу лікарню Охматдит.

Всюди розміщені чудові ангелочки, ялинки, виготовлені в техніці паперової пластики з поєднанням новорічних іграшок, незвичайні білі сніговички, зроблені в панчішній техніці. Ваблять око казкові композиції «В очікуванні дива», «Перше побачення», «Новорічна феєрія». Вишивка бісером «Зима» привертає увагу кожного.