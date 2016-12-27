У кременчуцькій лікарні «Придніпровській» відкрили операційний блок
Сьогодні у комунальному закладі «Лікарня «Придніпровська» після проведення капітального ремонту відкрили операційний блок з палатами реанімації, повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Цього року цей лікувальний заклад було передано на баланс міста. Будівлі лікарні вже понад 60 років, і за цей час капітальних ремонтів у ній не проводили. Цього року із державного бюджету місто отримало додаткову субвенцію у сумі близько 17 млн. грн., 1,2 млн. грн. з цієї субвенції спрямували на проведення капітального ремонту операційного блоку лікарні «Придніпровської».
В урочистому відкритті відділення взяли участь народний депутат України Юрій Шаповалов, міський голова Віталій Малецький, заступник міського голови Дмитро Кравченко, заступник керівника міського управління охорони здоров’я Дмитро Петращук та представники засобів масової інформації міста.
Головний лікар лікарні «Придніпровської» Віктор Скачко відзначив, що завдяки проведеному ремонту в лікарні тепер повноцінно функціонуватимуть 2 операційних та блоки палат інтенсивної терапії. В цих палатах створені сучасні умови для догляду за пацієнтами, які перебувають у післяопераційному періоді. Також у відділені встановлено сучасну систему освітлення, проведено заміну сантехнічного обладнання, оновлено систему опалення тощо. Були передбачені кошти, навіть, на встановлення відеоспостереження у операційній та палатах для тяжкохворих.
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