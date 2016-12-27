2016 12 27 11:53:35

У кременчуцькій лікарні «Придніпровській» відкрили операційний блок

Сьогодні у комунальному закладі «Лікарня «Придніпровська» після проведення капітального ремонту відкрили операційний блок з палатами реанімації, повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Цього року цей лікувальний заклад було передано на баланс міста. Будівлі лікарні вже понад 60 років, і за цей час капітальних ремонтів у ній не проводили. Цього року із державного бюджету місто отримало додаткову субвенцію у сумі близько 17 млн. грн., 1,2 млн. грн. з цієї субвенції спрямували на проведення капітального ремонту операційного блоку лікарні «Придніпровської».

В урочистому відкритті відділення взяли участь народний депутат України Юрій Шаповалов, міський голова Віталій Малецький, заступник міського голови Дмитро Кравченко, заступник керівника міського управління охорони здоров’я Дмитро Петращук та представники засобів масової інформації міста.