Кременчуцькі депутати ухвалили головний фінансовий документ — міський бюджет 2017 року, передає прес-служба міської ради.

Так, дохідна частина міського бюджету затверджена на рівні 1 млрд 308 млн 719 тис. 164 грн.

Як зазначив міський голова Віталій Малецький, цей бюджет має соціальне спрямування, адже левова частина його видатків спрямована на фінансування захищених статей бюджету, на оплату праці працівників бюджетної сфери, оплату за комунальні послуги та енергоносії та іншого — 280 млн 431 тис. 692 грн.