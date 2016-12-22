У Кременчуці заборонили продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в нічний час
Сьогодні під час засідання сесії міської ради кременчуцькі депутати ухвалили рішення «Про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (окрім безалкогольного) у стаціонарних спорудах (окрім закладів ресторанного господарства) та стаціонарних тимчасових спорудах на території м. Кременчука у нічний час». Це обмеження триватиме з 22.00 до 08.00 годин. Під час обговорення проекту регуляторного акту думки народних обранців, громадських активістів стосовно необхідності прийняття такого рішення та реальних результатів, до яких призведе заборона на продаж, розділилися.
Міський голова Віталій Малецький наголосив, що насправді дане рішення є політичним. Його прийняттям депутатський корпус продемонструє своїм виборцям і вцілому громаді міста своє ставлення до вживання алкогольних напоїв, небезпечних для суспільства. Керівник міста наголосив, якщо не ліквідувати першопричину виникнення цих негативних наслідків, то вони будуть і надалі поширюватися і негативно впливати на суспільство, особливо молодь. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Із повним змістом рішення «Про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (окрім безалкогольного) у стаціонарних спорудах (окрім закладів ресторанного господарства) та стаціонарних тимчасових спорудах на території м. Кременчука у нічний час» можна буде на веб-сайті Кременчуцької міської ради у розділі «Нормативно-правова база».
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