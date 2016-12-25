2016 12 25 14:14:32

До Кременчуцького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на пров. Полтавському під час пожежі загинула людина.

Правоохоронці спільно з підрозділами ГСЧС виявили в приватному будинку тіло 62-річного чоловіка. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

В результаті пожежі пошкоджено стіни та стелю будинку. Проводиться перевірка, встановлюється причина пожежі, – повідомили в Кременчуцькому відділі поліції.

Ще одна пожежа вчора сталася у підвалі п’ятиповерхового будинку Кременчука.

Поблизу осередку займання рятувальники виявили двох чоловіків та негайно вивели їх із задимленого приміщення. Через значне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту дихання. Вогнем знищено сміття на площі 1,5 квадратних метрів. Збиток та причина пожежі встановлюються.

Врятовані від госпіталізації відмовилися.