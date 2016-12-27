У Кременчуці поліцейські, рятувальники й лікарі працюватимуть у посиленому режимі під час новорічних свят
Із метою створення безпечних умов для святкування Нового Року та Різдва Христового всі місця масових гулянь мають бути під наглядом представників оперативних служб міста. Про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Засідання відбулася під головуванням першого заступника міського голови Володимира Пелипенка. У цей святковий період поблизу міських ялинок і місцях проведення культурно-масових заходів на попередження виникнення пожежної ситуації буде організоване чергування службовців підрозділів ГУ ДНС України в Полтавській області, за дотриманням порядку та спокою наглядатимуть представники правоохоронних органів, міська медична служба забезпечуватиме медичний супровід, а для запобігання виникнення нещасних випадків на воді КУ «Кременчуцька рятувально- водолазна станція» працюватиме в посиленому режимі.
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