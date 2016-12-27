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Полтавщина, Суспільство



2016 12 27 10:25:06

У Кременчуці поліцейські, рятувальники й лікарі працюватимуть у посиленому режимі під час новорічних свят

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Із метою створення безпечних умов для святкування Нового Року та Різдва Христового всі місця масових гулянь мають бути під наглядом представників оперативних служб міста. Про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Засідання відбулася під головуванням першого заступника міського голови Володимира Пелипенка. У цей святковий період поблизу міських ялинок і місцях проведення культурно-масових заходів на попередження виникнення пожежної ситуації  буде організоване чергування службовців підрозділів ГУ ДНС України в Полтавській області, за дотриманням порядку та спокою наглядатимуть представники правоохоронних органів, міська медична служба забезпечуватиме медичний супровід, а для запобігання виникнення нещасних випадків на воді КУ «Кременчуцька рятувально- водолазна станція» працюватиме в посиленому режимі.
 
 

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