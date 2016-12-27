У Кременчуці поліцейські, рятувальники й лікарі працюватимуть у посиленому режимі під час новорічних свят

Із метою створення безпечних умов для святкування Нового Року та Різдва Христового всі місця масових гулянь мають бути під наглядом представників оперативних служб міста. Про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили у Кременчуцькій міській раді.