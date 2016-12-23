2016 12 23 11:46:06

У Кременчуці на полігоні ТПВ хочуть збудувати систему утилізації біогазу та вироблення з нього електроенергії

Депутати Кременчуцької міської ради під час сесійного засідання погодили питання щодо здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва об’єкту комунальної власності – системи збору та утилізації біогазу на полігоні твердих побутових відходів в Кременчуці. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Під час обговорення питання в сесійному залі лунали протилежні думки, зокрема, щодо фінансової сторони від реалізації інвестиційного проекту на полігоні твердих побутових відходів.