У Кременчуці на полігоні ТПВ хочуть збудувати систему утилізації біогазу та вироблення з нього електроенергії
Депутати Кременчуцької міської ради під час сесійного засідання погодили питання щодо здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва об’єкту комунальної власності – системи збору та утилізації біогазу на полігоні твердих побутових відходів в Кременчуці. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Під час обговорення питання в сесійному залі лунали протилежні думки, зокрема, щодо фінансової сторони від реалізації інвестиційного проекту на полігоні твердих побутових відходів.
Міський голова Віталій Малецький наголосив, що приймаючи дане рішення, слід звертати увагу не на вартість інвестиційного проекту, економічну вигоду для міста, а на користь поліпшення екологічного стану після його реалізації. Керівник міста зауважив, що ситуація, що сталася на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львівській області, має стати певною насторогою для всіх міст, де існують подібні місця збору сміття та твердих побутових відходів. Тому, в нашому випадку, ми насамперед повинні думати над тим, як зменшити ризики займання полігону твердих відходів, зменшити екологічне навантаження від його діяльності на навколишнє середовище.
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