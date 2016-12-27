У Кременчуці діє виставка “Живопис хрестиком”

У картинній галереї Наталії Юзефович відбулося відкриття персональної виставки «Живопис хрестиком» кременчуцької майстрині вишивки Тетяни Миколаївни Мкртчян. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
На виставці представлені оригінальні роботи з цікавими сюжетами, всього 40 картин, виконаних в техніці «класичний хрестик», на яких є пейзажі, релігійна тематика, сюжетні роботи, зображення тварин. Назва виставки яскраво передає ті незабутні враження, які отримуєш, переглядаючи ці твори.
Вишивкою пані Тетяна захопилась 11 років тому. За цей час стала вправною майстринею. На сьогодні колекція її робіт складається з 137 вишитих картин. Створення однієї картини займає від кількох тижнів до кількох місяців, в залежності від складності.
Виставка працюватиме до 5 лютого, з 10:00 до 17:00, щодня крім понеділка. Вхід вільний.
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