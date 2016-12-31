2016 12 31 09:23:48

31 грудня з 9-ї ранку Діди Морози бігають по Кременчуку.

Веселий пробіг Дідів Морозів “в червоному вбранні і на позитиві” стартував від КЛБ “Кремінь” (квартал 297, будинок 5, п.3) .