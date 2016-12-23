У Кременчуці 2017-ий буде Роком Республіки Індонезія

Міський голова Віталій Малецький і Тимчасово Повіреним у справах Республіки Індонезія в Україні паном Юсран Хадромі підписали Меморандум про співпрацю з метою реалізації проекту «Рік Республіки Індонезія в Кременчуці». Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.



У документі йдеться, проект «Рік Республіки Індонезія в Кременчуці» буде проводитися протягом 2017 року і присвячений 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Індонезія.