2016 12 26 12:23:22

У Кобеляках викрили незаконний гральний заклад

Встановлено, що на 11-ти переобладнаних комп’ютерах у місті надавалися послуги з грального бізнесу.

Працівники Кобеляцького відділу поліції отримали інформацію про те, що у приміщенні на одній із вулиць міста надаються послуги з незаконного грального бізнесу, повідомляють у ГУ НП у Полтавській області.

По даному факту слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом). Досудове розслідування проводилося під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

На підставі ухвали суду правоохоронці провели за вищевказаною адресою санкціонований обшук.

Під час слідчої дії виявлено та вилучено 11 системних блоків та інше комп’ютерне обладнання, а також документи, що підтверджують незаконну діяльність.

«Триває досудове розслідування, вилучене обладнання направлено на експертизу. За вчинення даного правопорушення організатору може загрожувати штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – прокоментувала виконуюча обов’язки начальника Кобеляцької поліції Ольга Нежеренко.