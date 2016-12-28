2016 12 28 11:01:00

У Кобеляках поліція шукає винуватця, який скоїв наїзд на неповнолітню дівчину та зник з місця ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 грудня, близько 19-ї години на вулиці Покровській міста Кобеляки. За попередніми даними, по вказаній вулиці рухався невстановлений автомобіль, водій якого скоїв наїзд на 14-річну місцеву дівчинку. Після скоєного винуватець зник з місця автопригоди. Про це повідомляє ГУНП в Полтавській області. За попередніми даними, по вказаній вулиці рухався невстановлений автомобіль, водій якого скоїв наїзд на 14-річну місцеву дівчинку. Після скоєного винуватець зник з місця автопригоди. Про це повідомляє

Внаслідок ДТП дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і була доставлена до Кобеляцької лікарні.

Поліцейські вживають наразі комплекс заходів по встановленню та затриманню автомобіля і водія, причетного до ДТП.

Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху) – карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліція звертається до громадян, які були очевидцями автопригоди, а також водіїв, на відеореєстраторах яких можуть бути зафіксовані обставини вищезгаданої події, повідомити інформацію в поліцію за телефонами: (053) 50-212-40 (чергова частина Кобеляцького ВП) або «102».