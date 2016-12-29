2016 12 29 14:19:53

У Карлівці дітлахи влаштували “Карнавал новорічних пригод”

У Карлівці напередодні новорічних свят вихованці та педагоги Карлівського будинку дитячої та юнацької творчості організували для дітей новорічну казку. Про це повідомили у Карлівській районній раді.

У районному будинку культури дитячі колективи будинку дитячої та юнацької творчості показали для малюків Новорічну виставу «Карнавал новорічних пригод».

На свято завітали заступник голови районної ради Володимир Кравцов, голова райдержадміністрації Сергій Костенко та начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Людмила Слєпцова.

Святкову виставу супроводжували яскраві виступи танцювального колективу «Пірует», а після її закінчення глядачів чекала ще й концертна програма.