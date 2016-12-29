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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2016 12 29 09:35:10

Через коротке замикання електромережі у Гребінці горів будинок

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28 грудня об 20:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у одному із житлових будинків по вулиці Патріотів у Гребінці виникла пожежа. Відразу до місця події було направлено відділення 21-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Про це повідомляють на сайті ДСНС в Полтавській області.

Пожежники локалізували пожежу об 20:50, ліквідували – о 20:57. До гасіння залучалися 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

Вогонь пошкодив житлову кімнату на площі 5 квадратних метрів. Вогнеборці врятували житловий будинок від повного знищення полум’ям.

Як повідомляють рятувальники, ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

 

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