2016 12 23 10:16:22

У Хорольській райраді затвердили районний бюджет на 2017-ий та підбили підсумки року

На пленарному засіданні чергової сесії Хорольської районної ради затвердили районний бюджет на 2017 рік та підбили підсумки року, що минає. Про це повідомили у Хорольській районній раді. На пленарному засіданні чергової сесії Хорольської районної ради затвердили районний бюджет на 2017 рік та підбили підсумки року, що минає. Про це повідомили у Хорольській районній раді.

До початку роботи сесії голова районної ради Віра Мартюк вручила пам’ятні відзнаки депутатам районної ради які доклали значних зусиль у розвитку місцевого самоврядування району.

На повістку денну сесії, окрім поточних, винесли питання, пов’язані із підбиттям підсумків роботи ради та її виконавчого органу за звітний період, а також питання пов’язані із бюджетною політикою в наступному році.

У своїй доповіді про виконану роботу голова районної ради Віра Мартюк зупинилась на досягненнях району, проаналізувала прорахунки та зробила акценти на перспективних планах розвитку хорольської громади. При цьому наголосила на тому, що завдяки консолідації депутатського корпусу та спільних зусиль усіх мешканців Хорольського району стали можливі здобутки які ми маємо сьогодні.

Також депутати затвердили бюджет на наступний, 2017 рік. Прийняття бюджетного плану на наступний рік дає змогу виконавчим органам повноцінно працювати і вирішувати соціальні питання нашої громади починаючи з першого дня наступного року.

З огляду на те, що всі питання включені до порядку денного сесії були опрацьовані депутатами в ході роботи постійних комісій, а пленарне засідання пройшло в діловій, конструктивній обстановці наслідком чого стало прийняття відповідних рішень.