2016 12 28 20:12:45

У Хоролі діти-сироти отримали подарунки

Керівництво Хорольського району првітало з новорічними святами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Як повідомили в Хорльській РДА всі отримали солодкі подарунки та іграшки.

Керівники району привітали дітей з наступаючими новорічними і різдвяними святами, побажали їм міцного здоров’я, здійснення всіх бажань та сподівань.