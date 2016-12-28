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Полтавщина, Суспільство



2016 12 28 20:12:45

У Хоролі діти-сироти отримали подарунки

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Керівництво Хорольського району првітало з новорічними святами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Як повідомили в Хорльській РДА всі отримали солодкі подарунки та іграшки.

 Керівники  району  привітали дітей  з наступаючими новорічними  і різдвяними святами, побажали їм міцного здоров’я, здійснення всіх бажань та сподівань.

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