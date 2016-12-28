У Горішніх Плавнях субсидію отримує понад 11 тисяч містян
У Горішніх Плавнях житлові субсидію отримують 11 тисяч 238 містян. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.
Під час апаратної наради міський голова Дмитро Биков поінформував про стан призначення житлових субсидій у Горішніх Плавнях. За його словами, загальна кількість отримувачів субсидій у місті становить 11 238 осіб, з них 10 860 особам призначено субсидію в опалювальний період.
Працівники управління соціального захисту населення працюють у посиленому режимі. За останні 10 днів субсидію нараховано 1126 особам.
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