2016 12 28 14:16:24

У Горішніх Плавнях субсидію отримує понад 11 тисяч містян

У Горішніх Плавнях житлові субсидію отримують 11 тисяч 238 містян. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.

Під час апаратної наради міський голова Дмитро Биков поінформував про стан призначення житлових субсидій у Горішніх Плавнях. За його словами, загальна кількість отримувачів субсидій у місті становить 11 238 осіб, з них 10 860 особам призначено субсидію в опалювальний період.