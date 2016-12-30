У Горішніх Плавнях понад 80 дітлахів з інвалідністю отримали новорічні подарунки
У Центрі дитячої та юнацької творчості в рамках міської програми «Реабілітація дітей-інвалідів» відбувся святковий новорічний ранок для дітей-інвалідів. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.
На свято завітали представники органів місцевого самоврядування: перший заступник міського голови Олександр Чуприна, начальник служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики виконавчого комітету Лариса Василенко. Учасників новорічного ранку також вітали міські благодійники й теж радували їх гарними подарунками.
Малеча дружно розважалася біля новорічної красуні-ялинки в компанії Діда Мороза, Снігуроньки та інших казкових героїв. Кожна дитина, яка завітала в ЦДтаЮТ, отримала море позитивних емоцій та гарних вражень. А радісні посмішки дітей стали кращим подарунком для батьків та соціальних працівників. Чудову святкову програму підготували для дітей з особливими потребами вихованці Центру дитячої та юнацької творчості під керівництвом директора Надії Сакун та її заступника Наталії Ляховенко.
У рамках проекту «Крок у соціум», започаткованого з ініціативи міського голови Дмитра Бикова, працівники ТЦСО «Калина» допомогли дітям, хворим на ДЦП, приїхати на свято у ЦДтаЮТ та повернутися додому.
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