2016 12 30 13:17:35

У Горішніх Плавнях понад 80 дітлахів з інвалідністю отримали новорічні подарунки

У Центрі дитячої та юнацької творчості в рамках міської програми «Реабілітація дітей-інвалідів» відбувся святковий новорічний ранок для дітей-інвалідів. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.

На свято завітали представники органів місцевого самоврядування: перший заступник міського голови Олександр Чуприна, начальник служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики виконавчого комітету Лариса Василенко. Учасників новорічного ранку також вітали міські благодійники й теж радували їх гарними подарунками.

Малеча дружно розважалася біля новорічної красуні-ялинки в компанії Діда Мороза, Снігуроньки та інших казкових героїв. Кожна дитина, яка завітала в ЦДтаЮТ, отримала море позитивних емоцій та гарних вражень. А радісні посмішки дітей стали кращим подарунком для батьків та соціальних працівників. Чудову святкову програму підготували для дітей з особливими потребами вихованці Центру дитячої та юнацької творчості під керівництвом директора Надії Сакун та її заступника Наталії Ляховенко.