У Горішніх Плавнях нагородили школярів-учасників конкурсу “Бізнес-план для підприємця”
На засіданні виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради нагородили учасників ІІ етапу конкурсу серед школярів «Бізнес-план для підприємця». Про це повідомили у міській раді.
Міський голова Дмитро Биков та голова конкурсної комісії, депутат Полтавської обласної ради, підприємець Володимир Говоренко вручили учасникам конкурсу відзнаки та пам’ятні подарунки.
Конкурс організовано виконавчим комітетом Горішньоплавнівської міської ради, міським відділом освіти та Фондом підтримки підприємництва. До складу конкурсної комісії увійшли методист міського методичного кабінету Надія Барскова (відповідальний секретар), директор департаменту економічного розвитку та ресурсів Ольга Овчиннікова, начальник відділу економічного аналізу та контролю Віта Пятіна, директор ФПП Валерій Горський.
Головна мета конкурсу – залучення молоді до підприємницької діяльності шляхом підтримки її підприємницьких ініціатив, виявлення охочих і здатних до підприємництва молодих людей. Найактивнішими виявилися учні СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 (керівник Оксана Ніколенко).
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