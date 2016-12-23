2016 12 23 12:24:40

У Горішніх Плавнях депутати ухвалили міський бюджет на 2017 рік

У Горішніх Плавнях за головування міського голови Дмитра Бикова відбулася вісімнадцята сесія міської ради, під час якої ухвалили міський бюджет. Участь у роботі пленарного засідання взяли 29 депутатів. Про це повідомили у міській раді.