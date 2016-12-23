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Полтавщина, Суспільство



2016 12 23 12:24:40

У Горішніх Плавнях депутати ухвалили міський бюджет на 2017 рік

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У Горішніх Плавнях за головування міського голови Дмитра Бикова відбулася вісімнадцята сесія міської ради, під час якої ухвалили міський бюджет. Участь у роботі пленарного засідання взяли 29 депутатів. Про це повідомили у міській раді.

Заступник міського голови Юрій Муха зазначив, що міський бюджет на 2017 рік є збалансованим. При підготовці бюджету враховано основні прогнозовані макропоказники по Україні на 2017 рік. У порівнянні з 2016 роком заплановано зростання доходів міського бюджету загального фонду на 20%. Доходи міського бюджету Горішніх Планів на наступний рік визначено у сумі 453 млн грн, у тому числі доходи загального фонду – 423 млн грн, доходи спеціального фонду – 30 млн грн. Видатки міського бюджету складуть 454 млн грн. При формуванні видаткової частини бюджету було враховано всі витрати, пов’язані з фінансуванням міських програм попереднього року. Депутати міської ради ухвалили головний фінансовий документ міста на 2017 рік.

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