2016 12 28 19:03:05

У Глобино юні артисти вітали посадовців

Напередодні Нового року, працівників райдержадміністрації та районної ради привітав колектив місцевої дитячої школи мистецтв.

Про це повідомили в Глобинській РДА.

Вихованці закладу подарували всім присутнім чудовий настрій та незабутні враження. Виконувач обов’язків голови райдержадміністрації Володимир Молодчин та голова районної ради Володимир Сьомін подякували колективу за щирі привітання та вручили солодкі дарунки.