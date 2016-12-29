2016 12 29 10:50:08

У Гадяцькій ЦРЛ обговорили підсумки року та плани на 2017-ий

Про підсумки роботи Гадяцької центральної районної лікарні за 2016 рік та плани на наступний рік обговорили під час зустрічі голови райдержадміністр ації Олексія Матюшенка, голови районної ради Володимира Нікітенка, першого заступника голови райдержадміністр ації Сергія Бондаренка з медичними працівниками.



Головний лікар комунального закладу «Центр первинної медико-санітарно ї допомоги» Валентина Близнюк розповіла про реформу медицини: “З 1 січня 2017 року відбудеться переведення системи охорони здоров’я на страхову модель і триватиме три роки. Трансформація стартує з запуску сімейної медицини європейського зразка на базі існуючої первинної ланки української системи охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, ЦПМ СД). Люди зможуть вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та підписувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою. У випадку, якщо пацієнта не задовольняє сімейний лікар, він зможе його замінитити. Сімейні лікарі видаватимуть довідки в дитячий садок, школу,басейн. Буде узгоджена кількість часу на одного пацієнта та скасована паперова звітність для лікарів первинно ї ланки”.

Також було заслухано Олександра Басараба, головного лікаря ЦРЛ, який запевнив, що центральна районна лікарня буде повноцінно функціонувати, і змін ліжкового фонду не буде. Проінформував, що досить вдалими кроками завершується наповнення даними програми «Електронний пац ієнт». На даний момент план виконаний на 97,8%. Після виступів доповідачів, обговорили проблемні питання і шляхи їх вирішення.