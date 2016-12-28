2016 12 28 14:37:51

У Гадячі під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло господаря

У приватному житловому будинку у Гадячі виникла пожежа, повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

На місці пожежі вогнеборці виявили тіло без ознак життя 52-річного господаря будинку. Бійці ДСНС локалізували пожежу об 06:08, ліквідували – о 06:40. До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

Вогнем знищено диван, телевізор, частину підлоги, пошкоджено облицювання стін на площі 30 кв. м. Врятовано житловий будинок від повного знищення пожежею.

Причина пожежі встановлюється.