У Гадячі під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло господаря
У приватному житловому будинку у Гадячі виникла пожежа, повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
На місці пожежі вогнеборці виявили тіло без ознак життя 52-річного господаря будинку. Бійці ДСНС локалізували пожежу об 06:08, ліквідували – о 06:40. До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
Вогнем знищено диван, телевізор, частину підлоги, пошкоджено облицювання стін на площі 30 кв. м. Врятовано житловий будинок від повного знищення пожежею.
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